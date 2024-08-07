Тысячи российских гражданских лиц эвакуировались из приграничных районов, когда Москва перебросила подкрепление в Курскую область.

Накануне Украина начала бронированное наступление на слабозащищенную Курскую область России, что вызвало панику среди гражданского населения и заставило Москву срочно ввести дополнительные войска.

Расположенные вблизи границы России деревни были эвакуированы, когда сотни украинских военных выдвинулись вперед на быстро движущейся бронетехнике, пишет The Wall Street Journal.

Россия развернула армейские подразделения, пограничников и военные самолеты, чтобы противостоять украинским частям, и в среду заявила, что остановила украинские силы. Российские военные блогеры, близкие к российским военным, сообщили, что Украина захватила несколько деревень и продвинулась на несколько километров в двух направлениях.

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Украинские официальные лица не давали комментариев, но аналитики указали, что этот шаг выглядит как более серьезное вторжение, чем предыдущие трансграничные рейды в других районах, которые совершались легковооруженными коммандос, отступавшими через несколько дней.

"Очевидно, что это что-то совершенно новое. Это полномасштабная армейская операция", - сказал директор московского оборонного аналитического центра CAST Руслан Пухов.

Цель захода не была сразу ясна. Оборонительные линии Украины на линии фронта нестабильны против более многочисленного и лучше вооруженного противника.

Россия продвигается к важнейшему украинскому логистическому центру Покровску и ведет наступление на близлежащий город Часов Яр, расположенный на стратегически важных высотах в восточном Донбассе.

"Украина не может открыть второй фронт. Им нужно стабилизировать линию фронта на Донбассе", - считает научный сотрудник по вопросам сухопутной войны в Королевском институте объединенных вооруженных сил в Лондоне Ник Рейнольдс.

Скорость и внезапность украинской операции, похоже, застали российские войска врасплох. Возможно, Украина надеется, что Россия отвлечет силы с фронта на востоке Украины, ослабив давление на украинские войска там.

Продвижение вперед может позволить украинской армии воспрепятствовать российским линиям снабжения своих войск под Харьковом.

Атака также демонстрирует, что "Украина еще не покончила с трансграничными рейдами и что России не стоит спокойно сидеть на своей территории", - заявил Рейнольдс, научный сотрудник RUSI.

Боевые действия в Курской области - детали

В среду на заседании правительства президент России Владимир Путин назвал атаку Украины "масштабной провокацией". Затем он встретился с высшими должностными лицами по вопросам обороны и безопасности.

Главный российский военачальник, генерал Валерий Герасимов, по видеосвязи сообщил, что 1000 украинских военных пересекли границу рано утром во вторник.

Хотя высокопоставленные российские чиновники преуменьшают масштабы украинского наступления, российские военные блогеры и волонтеры, близкие к военным, говорят, что киевские войска ворвались на слабо охраняемую территорию, где была неподготовленная оборона и слабые войска.

Они опровергают официальную линию России о том, что наступление было остановлено, утверждая, что Украина посылает резервы для развития своего наступления. При этом Россия с трудом перебрасывает дополнительные силы издалека.

В Курской области ввели режим ЧС, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. В числе причин такого решения он назвал "сложную оперативную обстановку в приграничных районах" и необходимость ликвидировать последствия захода ВСУ в область.

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