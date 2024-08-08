По мнению обозревателя, украинскому командованию удалось добиться эффекта "оперативной внезапности".

Подразделения ВСУ продолжают продвигаться в Курской области РФ. Судя по размаху и интенсивности украинской операции, рано или поздно Россия будет вынуждена подтянуть туда войска с других операционных направлений, и, вполне возможно, - остатки своих стратегических резервов, приготовленных на август-сентябрь.

Как считает военный обозреватель Константин Машовец, даже с этой точки зрения операция ВСУ в приграничной Курской области уже оправдана. На данный момент, по информации эксперта, для прикрытия границы российское командование начало перемещать часть сил с Волчанского направления.

При этом эксперт сравнил темпы продвижения подразделений ВСУ в Курской области и российских войск в Харьковской области:

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"В течение двух суток ВСУ взяли под свой контроль территорию значительно больше, чем российские войска за полтора месяца... Мне почему-то кажется, что это еще даже "не середина партии", и в ближайшее время у нас появится новое операционное направление".

По его словам, ВСУ действительно перерезали важное сообщение россиян в Курской области (дорога Рыльск - Коренево - Суджа).

"Передовые подразделения ВСУ продолжают продвигаться по общему направлению Любимовка - Коренево, а также в районе города Суджа (севернее Гончаровки) и в направлении урочища "Меловое", - отметил Машовец.

По его мнению, украинскому командованию удалось добиться эффекта "оперативной внезапности".

"Судя по какой-то "приторможенной" реакции российского командования, процесс подготовки и организации прошел как-то "мимо ушей" соответствующих российских командных структур, или был ими неверно толкован. Вероятно, они определили его как усилия украинского командования по "прикрытию Сумского направления", и генерал Буданов им в этом удачно "подыграл" своими заявлениями о "подготовке россиянами наступления на Сумы", - предположил Машовец.

Заход ВСУ в Курскую область

Напомним, 6 августа стало известно о новом "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области.

Как писало NYT, Украина впервые задействовала регулярную армию в операции на территории России.

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