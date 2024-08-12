Президент впервые детально рассказал о событиях последней недели, которые разворачиваются на территории страны-агрессора.

Операция ВСУ в Курской области РФ прежде всего призвана обезопасить украинское приграничье, которое подвергалось систематическим обстрелам с российской территории. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации.

Он отметил, что ВСУ взяли под свой контроль именно те районы Курской области, откуда велись обстрелы Сумщины.

"По состоянию на сегодня и с 1 июня это уже почти 2100 обстрелов территории Сумской области. Поэтому наши операции - это сугубо вопрос безопасности для Украины, освобождение приграничья от российских военных", - подчеркнул он.

Видео дня

Глава государства также поблагодарил украинские подразделения, которые пополняют обменный фонд Украины.

"Это принципиально для нас - вернуть всех наших людей из российского плена. И сегодня на Ставке поручено структурам, которые занимаются обменами, - а это ГУР, СБУ и МВД, - максимально активно коммуницировать с родными украинских пленных. (...) В целом поручено представить четкую стратегию возвращения наших людей из российского плена. На следующей Ставке должен быть соответствующий доклад", - подчеркнул он.

Также Зеленский не смог удержаться от того, чтобы не провести историческую параллель между гибелью российской подводной лодки "Курск" в первый год правления Владимира Путина и событиями сегодняшнего дня.

"Катастрофа "Курска" - символическое начало его правления; сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны. Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно мир обеспечим", - сказал президент.

Бои в Курской области: последние новости

Материал дополняется...