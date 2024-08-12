Речь идет о селе в Суджанском районе Курской области.

Украинские военные продолжают операцию в Курской области РФ. Силы обороны зачистили Дарьино.

Это следует из видео, опубликованного 225-м отдельным штурмовым батальоном ВСУ. На нем украинские бойцы срывают российский триколор с административного здания после зачистки.

"Дарьино. Бойцы 225 ОШБ после зачистки снимают тряпку с административного здания", – говорится в сообщении.

Отметим, что Дарьино – это село в Суджанском районе Курской области. По данным из открытых источников, его население составляет около 150 человек.

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Российские власти признали переход 28 населенных пунктов Курской области под контроль ВСУ. Однако на самом деле таких населенных пунктов значительно больше, говорят аналитики мониторингового проекта DeepState.

По их данным, украинские военные контролируют ориентировочно 44 населенных пункта Курской области. Статус еще 10 населенных пунктов остается под вопросом. Причем эксперты отмечают, что это – консервативные оценки.

Стоит отметить, что на фоне событий в Курской области РФ резко обвалился российский рубль. Валюта торгуется на самом низком уровне с конца мая - по 90,30 за доллар США.

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