Войска РФ спользуют старые гаубицы времен Второй мировой.

Расширение плацдарма ВСУ в Крынках на левобережье Херсонской области - это не ответ российским войскам на попытки продвигаться по Авдеевке, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает "Фокус".

Он напомнил, что это два разных направления.

Комментируя информацию о том, что россияне используют старые гаубицы времен Второй мировой, Коваленко сказал, что и ВСУ такое оружие активно используют.

Видео дня

Гаубицы М-46 имеют калибр 130 мм и у двух сторон осталось немало боеприпасов для такой артиллерии, хотя самих пушек не много, пишет издание. Кроме того, данная гаубица очень популярна в КНДР, и Россия может рассчитывать на дополнительные боеприпасы к этим пушкам из Северной Кореи.

"Главное в этих гаубицах то, что осколочно-фугасным выстрелом они могут бить на 25 км, а с реактивными снарядами даже на 35 км… Такими гаубицами оккупанты пытаются достичь паритета с артиллерией ВСУ, которые имеют средний показатель дальности в 30 км, благодаря системам "Сюзанна", КРАБ, М-777", - добавил эксперт.

Бои в Крынках - актуальное

Как писал УНИАН, по состоянию на 4 февраля в Крынках на левом берегу Херсонской области продолжались позиционные бои.

Отмечалось, что в Крынках против ВСУ воюют подразделения 337-го полка ВДВ (104-я дивизия ВДВ), подразделения 144-й ОМСБр (40-й армейский корпус, 18-я ОСА, СМД) и подразделения 17-го танкового полка (70-я ОМСД) 18-й ОАА СМД). В последние дни они безуспешно атаковали украинские позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: