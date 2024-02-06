Американские аналитики сообщили, где на Донбассе шли позиционные бои.

ВСУ (Вооруженые силы Украины) имеют новые успехи на фронте - продвинулись вперед в районе города Авдеевка Донецкой области.

Продвижение украинских сил произошло юго-западнее Авдеевки, сообщает американский Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на кадры с геолокацией, которые были опубликованы в понедельник, 5 февраля. "…украинские силы недавно продвинулись на северо-восток от Невельского", - выяснили аналитики.

В Институте добавили, что возле этого населенного пункта и Авдеевки продолжают находится подразделения 110-й и 1-й мотострелковых бригад так называемой "ДНР". По сведения украинских и российских источников, позиционные бои шли, в частности, в районе Невельского и Первомайского (юго-западнее от Авдеевки), у Северного и Тоненького (западнее от города Авдеевка).

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Российские оккупанты осенью прошлого года начали активно пытаться захватить Авдеевку. Украинская сторона сообщала, что враги хотят окружить это город. Украинские воины дают достойный отпор противнику. Сообщалось, что враги в боях за Авдеевку теряют очень много живой силы и техники.