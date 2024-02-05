Оккупанты улучшили свое командование, контроль и координацию между подразделениями в этой области.

За прошедшие сутки, 4 февраля, в Крынках на левом берегу Херсонской области продолжались позиционные бои.

Об этом сообщается в отчете ISW со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца. Он рассказал, что в районе Крынок против ВСУ воюют подразделения 337-го полка ВДВ (104-я дивизия ВДВ), подразделения 144-й ОМСБр (40-й армейский корпус, 18-я ОСА, СМД) и подразделения 17-го танкового полка (70-я ОМСД) 18-й ОАА СМД). В последние дни они безуспешно атаковали украинские позиции.

"Российские войска одновременно атаковали украинские позиции, наносили артиллерийские удары по украинским позициям на западном (правом) берегу Херсонской области и проводили радиоэлектронную и воздушную разведку, что свидетельствует о том, что российские силы улучшили свое командование, контроль и координацию между подразделениями в этой области", - пишет Институт изучения войны.

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Война в Украине - ситуация в Крынках

Для российских оккупантов Крынки Херсонской области является очень неудобной локацией. Крынки вытянуты настолько, что своевременно противодействовать на каждом участке сложно, особенно в условиях ограниченной логистики... Это приводит к тому, что поступательно оккупанты, не способные противодействовать расширению плацдарма, начинают терять новые участки. В свою очередь, рассредоточение внимания на новые участки, снижает оперативность тактичных групп россиян, действующих у крынок.

Глава Defense Express Сергей Згурец раскрыл преимущество, за счет которого ВСУ удерживают важный плацдарм Херсонской области Крынки. Оккупанты пытаются оттуда всеми силами вытеснить украинских морских пехотинцев и постоянно стягивают в поселок свою технику. Однако армия Украины артиллерией и дронами все это уничтожает.

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