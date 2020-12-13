Подразделения ООС открыли ответный огонь.

За минувшие сутки, 12 декабря, боевики РФ на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских бойцов получили ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС в районе населенных пунктов Верхньоторецкое и Золотое-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. В результате обстрелов двое украинских воинов получили легкие ранения возле Золотого. Военных госпитализировали.

Враг также вел огонь из гранатометов различных систем по украинским позициям возле населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а у Новоалександровки – еще и из стрелкового оружия.

Подразделения ООС открыли ответный огонь. О нарушении режима прекращения огня боевиками сообщили представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 13 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

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Автор: УНИАН