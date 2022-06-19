В частности, уничтожена вражеская самоходная артиллерийская установка и четыре артиллерийских тягача.

На востоке Украины в воскресенье, 19 июня, украинские военные ликвидировали 14 российских оккупантов и технику противника.

Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Восток" в социальной сети Facebook.

"Сегодня, 19 июня, наши воины уничтожили 14 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинскими бойцами была уничтожена вражеская самоходная артиллерийская установка и четыре артиллерийских тягача.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Луганской Областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские военные успешно отбили атаку российских оккупантов в районе поселка Тошковка Луганской области.

По данным американского Института изучения войны, 18 июня российские захватнические войска добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка, но в значительной мере застопорились на других направлениях наступления.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины уничтожили пункт управления 20-й общевойсковой армии Российской Федерации.

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена заверили, что будут продолжать оказывать существенную военную помощь Украине до тех пор, пока Россия не прекратит боевые действия.

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