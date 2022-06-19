Российские силы продолжают боевые действия по оттеснению украинских войск от оккупированных границ к северу от Харькова.

Российские войска добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка 18 июня, но в значительной степени застопорились на других направлениях наступления.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

"Российские войска, вероятно, столкнутся с растущими потерями и износом личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках, поскольку вялотекущие бои за Северодонецк продолжаются. Как ранее оценивал ISW, российские силы, вероятно, смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели, но ценой концентрации большей части имеющихся сил на этом небольшом участке. Другие российские операции на востоке Украины, такие как усилия по захвату Славянска и продвижению к востоку от Бахмута, за последние две недели не принесли особого прогресса", - говорится в отчете.

Отмечается также, что российские силы продолжают боевые действия по оттеснению украинских войск от оккупированных границ к северу от Харькова и вдоль южной оси, но не добились при этом значительных успехов, что делает их уязвимыми для украинского контрнаступления и партизанского давления.

"Российские военные продолжают сталкиваться с проблемами морального духа и дисциплины своих военнослужащих в Украине. Главное разведывательное управление Украины обнародовало информацию о перехваченных телефонных звонках 17 и 18 июня, в которых российские солдаты жаловались на условия на передовой, плохое оснащение и общую нехватку личного состава. Один военнослужащий утверждал, что подразделения в значительной степени истощены личным составом и что в некоторых батальонных тактических группах (БТГ) осталось всего 10–15 военнослужащих", - также сообщается в отчете.

Ключевые выводы американских экспертов:

Российские силы добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка, но российские операции остаются медленными.

Российские силы продолжали попытки перекрыть украинские пути сообщения на трассе Бахмут-Лисичанск и наносили наземные и артиллерийские удары по трассе.

Российские силы стремятся вытеснить украинские силы из зоны действия артиллерийского огня железнодорожных путей вокруг Харькова, которые использовались для обеспечения российских наступательных операций в направлении Славянска.

Российские силы не предпринимали никаких подтвержденных действий вдоль Южной оси и продолжают сталкиваться с партизанским давлением на оккупированных территориях юга Украины.

Напомним, по данным экспертов, контрнаступление ВСУ у Изюма может отвлечь силы россиян от Славянска.

Вас также могут заинтересовать новости: