Обычно в таких центрах работает от 200 до 300 человек

В Министерстве внутренних дел прокомментировали информацию об уничтожении Вооруженными силами Украины пункта управления 20-й общевойсковой армии Российской Федерации.

Детали успешной атаки раскрыл советник Министра внутренних дел Виктор Андрусив в своем Telegram-канале.

"Подтверждаю, что вчера был уничтожен пункт управления 20 армии РФ. Но важное уточнение: это был не командный пункт, командно-разведывательный центр. Туда стекается вся развединформация, обрабатывается, анализируется и передается в штаб", - сообщил он.

По словам Андрусива, в настоящее время МВД не располагает точными данными по потерям российских оккупантов. Однако, обычно в таких центрах работает от 200 до 300 человек, а командуют ими офицеры не ниже полковника.

Напомним, что впервые о разгроме пункта управления 20-й общевойсковой армии РФ сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк.

Речь шла о ликвидации более 40 российских оккупантов: военнослужащих высшего командного звена 20 общевойсковой армии и дежурной смены 533 командно-разведывательного центра (в/ч 32801, Воронеж) Главного разведывательного управления Генерального штаба.

Ранее СМИ сообщали, что в Донецке уничтожено по меньшей мере семь военных складов РФ.

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