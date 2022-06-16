Кирби добавил, военная помощь поступает в Украину "с рекордной скоростью".

Администрация Байдена будет продолжать оказывать существенную военную помощь Украине "так быстро, как мы сможем ее отправить" до тех пор, пока Россия не прекратит боевые действия.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям и контр-адмирал в отставке Джон Кирби, пишет CNN.

"Они (украинцы - ред.) получают (вооружения - ред.) столько, сколько мы можем отправить, и так быстро, (насколько быстро) мы можем отправить", — сказал Кирби.

Кирби добавил, военная помощь поступает в Украину "с рекордной скоростью", а США "постоянно разговаривают" с Киевом.

Он уточнил, что Соединенные Штаты стараются помочь ВСУ вернуть оккупированные территории Донбасса и юга: "Мы собираемся помогать вооруженным силам Украины защищаться и пытаться вернуть (оккупированные - ред.) территории на востоке, на юге".

Кирби повторил, что война Украины с Россией "может затянуться", но добавил, что на данном этапе дополнительная помощь Конгресса не требуется: "Сейчас мы не на том этапе, когда считаем, что нам нужно планировать еще один дополнительный пакет. Мы только начали тратить дополнительный пакет, который они уже одобрили".

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 июня, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 1 миллиард долларов.

Пакет помощи включает: управляемые снаряды для РСЗО, 18 гаубиц M777 и 36 тыс. снарядов к ним, две дополнительные противокорабельные системы Harpoon для безопасности на побережье, тысячи приборов для защищенного радиосвязи и приборов ночного видения и других оптических приборов.

Кроме того, объявлено о выделении 225 млн долл. на гуманитарную помощь населению.

Вас также могут заинтересовать новости: