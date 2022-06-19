В Луганской области на сегодня остается наиболее тяжелая ситуация на фронте.

Украинские военные успешно отбили атаку российских оккупантов в районе поселка Тошковка Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Сегодня россияне пытались совершить прорыв в районе Тошковки, даже преуспели, но после работы нашей артиллерии - оккупанты потерпели поражение", - отметил Гайдай.

По его словам, на Луганщине на сегодня остается наиболее тяжелая ситуация на фронте.

"Продолжаются упорные бои в Северодонецке, орки пытаются захватить город полностью, но им это не удается, решисты несут массовые потери", - добавил Гайдай.

Глава ОВА также рассказал, что Лисичанск сейчас находится под контролем украинских властей, но подвергается постоянным обстрелам противника. "Тихая" эвакуация продолжается, гуманитарные грузы завозятся ежедневно", - уточнил он.

Напомним, ранее Сергей Гайдай сообщил, что российские захватчики уже не устанавливают никаких конкретных дат захвата Северодонецка. Он также назвал ложью заявления россиян о том, что они контролируют этот город.

Глава ОВА добавил, что в целом ситуация в Луганской области остается тяжелой, так как враг постоянно пополняет резервы на направлениях: Ореховое, Тошковка, Золотое, Камышеваха и Северодонецк.

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