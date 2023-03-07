Подоляк сказал, что они выполнены на 1000%.

Оборона Бахмута достигла поставленных целей и стала большим стратегическим успехом украинской армии.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет CNN. По его словам, Украине необходимо было выиграть время и нанести тяжелые потери армии РФ. Военные ведомства, с одобрения президента, разработали стратегию, согласно которой оборона ключевого района была приоритетной задачей.

"Что касается обороны Бахмута, то она выполнила поставленные задачи на 1000%. Военные реализовали план по уничтожению основной боеспособной группировки противника с одной стороны и обеспечили обучение и подготовку десятков тысяч украинских военнослужащих для подготовки к контрнаступлению с другой", - сказал Подоляк.

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Даже если военным руководством будет принято решение отступить на более выгодные позиции, оборона Бахмута будет большим стратегическим успехом и фундаментом будущей победы, добавил он. Пока решение об отступлении не принято, среди военачальников существует консенсус в вопросе продолжения обороны.

"Это преимущество демократической модели, которая позволяет нам выбирать и принимать лучшие решения. Много критических вопросов задает сам президент. Поскольку окончательное решение как главнокомандующего принимает глава государства, президент чувствует большую личную ответственность", - подчеркнул Подоляк.

Оборона Бахмута

Как известно, российские войска несут огромные потери возле Бахмута. По данным CNN, они уже потеряли как минимум в пять раз больше военных, чем Украина.

Военный эксперт Александр Коваленк заявля, что у захватчиков нет возможности окружить и захватить Бахмут.

Вчера прошло заседание Ставки верховного главнокомандующего Украины, в ходе которого было принято решение продолжить оборонительную операцию в городе. В СНБО говорят, что это решение было принято вместе в военным руководством.

В вечернем обращении президент сказал, что Бахмут дает один из самых больших результатов за все время войны.

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