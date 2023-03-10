Оккупанты не оставляют попыток выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей.

Российские оккупанты сегодня совершили неудачные многочисленные попытки штурма Бахмута и в целом продолжают сосредотачивать основные усилия на пяти направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. Отмечается, что противник не оставляет попыток по выходу на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

"На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия - наши защитники отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Ивановское и Бахмут", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник пытается прорвать оборону наших войск. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

В то же время, на Запорожском и Херсонском направлениях противник вел оборонительные действия. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

В Генштабе сообщили, что в течение суток российский агрессор нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара по Константиновке и Славянску Донецкой области. Есть раненые мирные граждане, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. Также оккупанты провели 23 обстрела из реактивных систем залпового огня. Враг вел обстрелы многочисленных населенных пунктов Украины, применив и другие виды вооружения.

"Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины", - отмечают в Генштабе.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным ВМС, только за прошедшую неделю морские пехотинцы уничтожили 178 российских оккупантов.

На Херсонщине украинские защитники помешали российской диверсионно-разведывательной группе высадиться на острова возле Херсона. Бойцы уничтожили лодки оккупантов.

Тем временем в Министерстве обороны сообщают, что россияне подготовили новую информационную атаку по ситуации в украинском Бахмуте. Также сегодня российские захватчики взорвали самолет-символ города.

В офисе президента Украины сообщали, что в Бахмуте украинские военнослужащие уничтожили основную боеспособную группировку оккупантов, а также позволили подготовиться к контрнаступлению.

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