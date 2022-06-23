Гипотетический сценарий - когда кремлевские боевики снова двинутся на Киевскую или Черниговскую области, а белорусы пойдут на западные регионы.

Большинство опрошенных экспертов считает, что Беларусь может вступить в войну, если российская армия вернется к украинским северным границам.

Об этом пишет РБК-Украина.

Гипотетический сценарий - когда кремлевские боевики снова двинутся на Киевскую или Черниговскую области, а белорусы пойдут на западные регионы. Или же армии РБ отведут функцию по прикрытию тылов русских войск.

"На данный момент я бы сказал, что действия белорусских ВС против Украины возможны только в случае повторного начала боевых действий российскими войсками по захвату Киева или в случае серьезного поражения ВСУ на юге, из-за которого на севере не останется серьезных сил и это можно использовать для открытия второго фронта с целью быстрейшего нанесения поражения Украине", – допустил военный эксперт из Беларуси Ягор Лебядок.

Небольшая часть российских боевиков все еще находится на территории республики. Но сейчас их точно нет в таком количестве, чтобы прорвать северные рубежи. Не стоит исключать, что в случае "успехов" на Донбассе, Кремль может высвободить часть своих сил и перебросить их для усиления своей группировки в Беларуси. Но и оборона всех северных областей Украины уже далеко не на том уровне, на котором она была до 24 февраля.

К тому же весь участок границы между Украиной и Беларусью очень сложная в плане проведения любой наземной операции, говорит военный аналитик, полковник Сергей Грабский. Для этого требуется колоссальное количество войск и техники.

"Пока что мы не видим такой концентрации сил и средств, которые бы свидетельствовали о том, что может быть осуществлена сухопутная атака. Кстати, результаты так называемой киевской и черниговской операции российских войск доказали то, что они не могут проводить нападение на том направлении сухопутными войсками", – пояснил изданию Грабский.

При этом он обращает внимание на другой потенциальный риск, поступающий со стороны Беларуси. На аэродроме Барановичи зафиксирован прилет российских самолетов. Это означает, что Россия может нарастить интенсивность авиационных ударов по Украине.

Напомним, по данным МВД, на границе с Украиной находятся 4 тысячи военнослужащих РБ. Этого количества недостаточно для организации атаки на каком-либо направлении.

В Минобороны 21 июня сообщили, что не видят признаков подготовки к наступлению армии Беларуси.

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