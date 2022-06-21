Но потенциально такая угроза сохраняется, отметил представитель МОУ.

На сегодня признаков подготовки повторного наступления с территории Беларуси не наблюдается, но потенциально такая угроза сохраняется, поэтому украинская армия держит там войска.

Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

"Угроза со стороны Беларуси никогда не спадала. Но для того, чтобы с территории этой страны вновь развить наступление, нужно создать мощную наступательную группировку. Мы это уже видели в первые недели полномасштабного российского вторжения. Именно из-за недружественных действий Беларуси, Россия так быстро оказалась на окраинах Киева. Но тогда была создана очень мощная группировка. Сейчас такой группировки мы не видим", - отметил Мотузяник.

При этом он добавил, что действия врага вынуждают украинскую сторону держать войска на границе с Беларусью.

"Такова российская тактика по состоянию на сегодня: основной удар Луганщина, Донецкая область, остальные – постоянные обстрелы, отвлечение нашего внимания, сковывание действий наших подразделений. Таким образом они заставляют нас держать там войска. Мы прекрасно понимаем, что как только мы оттуда заберем подразделения, они могут осуществить повторное наступление. В ближайшей перспективе мы этого не видим, но мы вынуждены укреплять это направление", - подчеркнул Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, 16 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях на случай вторжения в Украину с территории Беларуси.

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