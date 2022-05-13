Польская штурмовая винтовка MSBS GROT в калибре 5,56х45 NATO уже в ВСУ.

Бойцы сил обороны Украины уже начали получать польские автоматы GROT, которые Варшава передает как военную помощь. Это стрелковое автоматическое оружие под калибр 5,56х45 NATO новое и для самой Польши. Его массовое серийное производство началось только в 2017 году и именно благодаря GROT Войско Польское планирует отказаться от советского наследия.

Автомат GROT как вызов для Польши

Для оборонно-промышленного комплекса Польши разработка GROT была определенным вызовом, потому что речь шла о разработке штурмовой винтовки с нуля. Ранее, в 1997 году, поляки разработали и развернули производство автомата wz.96 Beryl, но это была только модернизация АК-74 под натовский патрон.

К тому же поляки сразу задали себе максимальную высокую планку - новая разработка должна была быть лучше немецкого HK416 и бельгийского FN SCAR-L. Эти два образца являются не только новыми, но и одними из лучших в своих классах, сочетая надежность и эффективность.

Более того, главная особенность GROT - модульность. И в гораздо более широком понимании, чем во многих других стрелковых системах. Фактически вся система это конструктор, из которого можно собрать макрсменскую винтовку, пулемет, штурмовую винтовку и компактное оружие для боя в городе или для экипажей бронетехники. И все это в полевых условиях. Также существует и булпап-версия автомата, которая использует те же модули, но пока не пошла в серию.

В результате GROT разрабатывался с 2007 по 2017 год, в котором и принят на вооружение в версии штурмовой винтовки с индексом GROT C16 FB-M1. Первая партия оружия прошла тщательную опытную эксплуатацию, в ходе которой были обнаружены недостатки, например, слабость пластиковых элементов и другие "детские болезни".

Это вызвало относительно громкий "оружейный" скандал, и производитель максимально быстро провел модернизацию. GROT C16 FB-M2 получил длинное цевье для прикрытия газоблока, усиленный ударник, измененную рукоятку и приклад.

Особенности автомата GROT C16 FB-M2

GROT C16 - это классическая штурмовая винтовка с автоматикой на коротком ходе поршня и запиранием канала ствола при повороте затвора. В конструкции широко используется алюминий и ударопрочный пластик, но вес винтовки без патронов для версии со стволом в 406 мм (16 дюймов) - 3,65 кг, что примерно равно АК-74. Габариты стандартные: 900 мм и 843 мм со сложенным прикладом.

Особое внимание разработчики уделили эргономике. Классический для стран НАТО трехпозиционный предохранитель-селектор огня под большой палец. Шахта для стандартного натовского магазина и большая клавиша для сброса. Ручки затвора с обеих сторон, который остается неподвижным во время стрельбы.

Конечно затворная задержка также есть, как и легкая адаптация под левшу, потому что все "органы управления" дублированы, а направление выброса гильз меняется. Всевозможные приятные "мелочи", такие как штатная щека на сложном примере, длинное сплошное крепление RIS сверху, и короткие по бокам на цевье - также в базовой версии.

Что касается дальности и точности стрельбы GROT C16, то они стандартны для штурмовых винтовок. Прицельная дальность разработчиками определена в 500 метров, штатная кучность по спецификации – 150 мм от средней точки прицеливания на 100 метров. Скорострельность также стандартна для натовских систем – 700-900 выстрелов в минуту.

Разработка поляками собственного автоматического оружия, тем более с нуля, без использования американской AR-платформы или наработок Калашникова, конечно, вызвала у РФ свирепую зависть. Что вылилось в кучу публикаций, в которых тиражировали все недостатки, обнаруженные в первой версии GROT C16, а "победителем" конечно выходил "святой Калаш". Но главный недостаток АК-74 и новейшего АК-12, в первую очередь, в боеприпасе 5,45х39, который по своим возможностям хуже натовского 5,56х45.

На Западе же абсолютное большинство обозревателей, в первую очередь, отмечали удобство GROT. Об этом говорят и наши бойцы, которые уже получили это оружие. Что касается особенности эксплуатации в реальных боевых действиях, то, скорее всего, отзывы появятся не менее быстро.

Что касается цены, то в 2019 году Варшава заказала 18 000 Grot C16 за 40,2 млн. долларов, что дает стоимость одного автомата на уровне 2233 доллара.

Характеристики GROT C16 FB-M2