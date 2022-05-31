Граждан призвали немедленно подготовить маски для лица, пропитанные содовым раствором.

В Северодонецке российские войска попали в цистерну с азотной кислотой, которая размещена на территории местного химзавода.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Он призвал граждан подготовить маски для лица, пропитанные содовым раствором.

Действие на человека:

Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые оболочки.

Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях - отек легких.

Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.

При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска продолжают наступать на востоке Украины, намереваясь выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.

Враг уже пробрался в Северодонецк, в настоящее время за контроль города идут бои. Риска окружения ВСУ нет, так как у украинских сил есть возможность покинуть населенный пункт в направлении Лисичанска, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По данным Генштаба, ВС России собираются наступать на Харьковском направлении. Ранее большая колонна военной техники в том участке была заблокирована контрнаступательными мероприятиями украинских защитников.

В то же время ВСУ продолжают успешно вытеснять оккупантов из населенных пунктов в Херсонском направлении.

Украинские военные уничтожили уже 30,5 тысячи оккупантов и тысячи единиц вражеской военной техники.

В США считают, что следующие недели боев в Украине будут решающими.

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