По его словам, часть города контролируется российскими войсками, но там все еще есть украинские защитники.

Угрозы окружения Северодонецка нет.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время информационного телемарафона.

"Я не думаю, что есть риск окружения. Там все равно остается возможность отхода к Лисичанску, поэтому военным окружение не угрожает", - рассказал глава ОВА.

Также, по его словам, часть города, к сожалению, контролируется российскими войсками, но там все еще есть украинские защитники, которые дают отпор врагу.

"Они еще пару дней назад отчитались, что весь город захватили – это не так. Есть там наши ребята. Более того – дают им там отпор, то есть продвигаться они там свободно не могут", - отметил Гайдай.

Глава ОВА добавил, что россияне планируют операцию по зачистке территории вокруг Северодонецка, в частности - окрестных сел.

"Сейчас россияне планируют такую военную операцию по зачистке территории вокруг Северодонецка. Запускают туда где-то ориентировочно батальон солдат, которые будут проходиться по окрестным селам, такие как Боровское или Сиротино. Подтягивают технику такого класса как "Солнцепек" для того, чтобы просто выжигать наших военных, ну а там и вместе с гражданским населением, им там уже все равно", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, на Донецком направлении противник осуществляет огневое поражение подразделений наших войск из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вдоль линии соприкосновения. Основные усилия сосредотачивает на установлении контроля над городом Северодонецк. Активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

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