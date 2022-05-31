Продолжается подготовка врага к возобновлению наступления в направлениях населенных пунктов Изюм и Славянск, а также Северск и Райгородок.

Враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

В сообщении сказано, что на Донецком направлении противник, при поддержке огня артиллерии и минометов, проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются.

В Генштабе отмечают, что на Слобожанском направлении группировки противника из состава частей и подразделений Западного военного округа Вооруженных сил РФ пытаются удержать занятые позиции и не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.

"Продолжается подготовка врага к возобновлению наступления в направлениях населенных пунктов Изюм и Славянск",- говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что российские оккупанты ведут подготовку к наступлению в направлениях населенных пунктов Северск и Райгородок.

Также отмечается, что на Кураховском направлении противник активных боевых действий не проводил, осуществлял огневое поражение наших войск с применением артиллерии, а на других направлениях продолжает обстрелы, чтобы не допустить переброску наших подразделений на другие угрожающие направления.

Сказано, что на Южнобугском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений наших войск. Нанес авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давидов Брод Херсонской области.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. С целью демонстрации присутствия и недопущения переброски подразделений Сил обороны на другие направления в приграничных районах Брянской и Курской областей определены подразделения Вооруженных сил РФ.

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