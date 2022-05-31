В США считают, что переговоры были бы логичным решением ситуации в Украине.

Через полномасштабное вторжение РФ ситуация в Украине может стать еще более серьезной.

Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли в эфире Fox News.

По его словам США предпринимают шаги, чтобы этого не допустить. Одним из шагов в этом направлении, как утверждает Милли, являются переговоры между американскими и российскими военными.

"Считаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо ею управлять и оценивать шанс эскалации. Мы этим занимаемся. Именно поэтому вы видели министра Остина, который говорит со своим коллегой, а я говорю со своим российским коллегой, чтобы не допустить разрастания этого во что-то более ужасное, чем есть сейчас", - сказал он.

В Пентагоне считают, что переговоры были бы логичным решением ситуации в Украине. В противном случае последствиями событий в Украине могут стать либо решительная победа одной из сторон, либо патовая ситуация, отметил Милли.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович отмечал, что военная победа Украины в войне с Россией "маловероятна", если США будут сдерживать поставки дальнобойной артиллерии.

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