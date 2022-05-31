Враг проводит изучение вероятных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники с территории РФ.

Российские оккупанты продолжают подготовку к наступлению на Слобожанском направлении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение возможных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники, материальных средств с территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Тернии, Лозовая, Протопоповка, Руднево, Соколовка и других.

Также по данным Генштаба, враг безуспешно пытался штурмовать Довгенькое в Харьковской области.

"На Славянском направлении основные усилия враг сосредоточивает на содержании занятых рубежей и маршрутов поставок, создании условий для дальнейшего наступления. Осуществил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха и Большая Камышеваха. Была попытка штурма, враг успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции", - говорится в сообщении.

Напомним, днем 30 мая появилась информация, что Харьков оказался под обстрелами, очевидцы сообщили о взрывах. Впоследствии стало известно, что ранены трое гражданских.

Стоит отметить, что РФ ворвалась на территорию Украины рано утром 24 февраля. Оккупанты сначала бомбили военные объекты, а потом сбрасывали бомбы и на жилье мирных жителей, в том числе и в Харьковской области.

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