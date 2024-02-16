Ситуация в городе сложная.

Российские оккупационные войска стянули в Авдеевку Донецкой области элитные войска. Об этом рассказал командир подразделения "Terra" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай "Абдула" Волохов.

"Ситуация сложная. Враг сложный. Имеем информацию, что против нас стоит 7 вражеских бригад. Скажу так, это больше, чем с нашей стороны. Мы поставили рекорд по уничтожению живой силы и вражеской техники за один день. Но пока праздновать и радоваться особо нечему, потому что враг сверхсложный, он забросил сюда свои элитные подразделения. Это сопоставимо с тем периодом, когда под Бахмутом еще были "вагнеровцы" до того, пока мы их оттуда не выбили, но видимо даже сложнее", – сказал он в эфире "Украинской правды".

Военный отметил, что враг стянул в Авдеевку как элитные регулярные войска так и сводные элитные подразделения. Кроме живой силы, российские захватчики активно применяют артиллерию и дроны.

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"Враг очень активно пытается проводить фланговые маневры, старается не только количественно (а количество пехоты у них здесь очень значительное), но и качественно привести к ситуации, когда мы будем в невыгодном положении. Мы справляемся, не даем им возможности реализовывать их видение и навязываем активно свое видение", – констатировал Волохов.

Битва за Авдеевку: последние новости

В Белом доме говорят, что ситуация в Авдеевке Донецкой области критическая. Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что город может перейти под контроль российских оккупационных войск. Он подчеркнул, что причина в основном заключается в том, что у украинских военных не хватает боеприпасов и призвал американских законодателей одобрить дополнительное финансирование.

В то же время вечером 15 февраля мониторинговый проект DeepState опубликовал обновленную карту боевых действий и подчеркнул, что украинские военные отошли с позиций в районе "Зенита" в Авдеевке. Отмечалось, что в последние дни позиции там были в окружении, выйти удалось не всем.

Ночью 16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский опубликовал сообщение, в котором рассказал, что по состоянию на 23:00 15 февраля ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях, а также выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения.

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