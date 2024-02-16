Россияне начали свое наступление с целью захвата Авдеевки в октябре 2023 года.

В случае оккупации Авдеевки, россияне не смогут быстро продвинуться и захватить крупные населенные пункты к западу от города. Войска агрессора понесли очень большие потери и для захвата новых территорий, им нужен длительный период восстановления и отдыха.

Как сообщает Институт изучения войны, россияне начали свое наступление с целью захвата Авдеевки в октябре прошлого года. Однако лишь недавно они начали тактически продвигаться через город после нескольких месяцев пехотных штурмов и волн массовых механизированных атак с огромными потерями техники и живой силы.

Аналитики похвалили ВСУ за хорошие оборонительные укрепления, созданные вблизи населенных пунктов вокруг Авдеевки, которые противник также пытается захватить. Ближайшие относительно крупные населенные пункты в этом районе расположены по меньшей мере в 30 километрах к западу от Авдеевки. Как отмечается, россияне не демонстрируют готовность реализовать быстрое механизированное продвижение вперед и оккупировать эти города и села в ближайшей или даже среднесрочной перспективе.

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"Российские войска потеряли большое количество живой силы и техники на захват Авдеевки, поэтому им, вероятно, потребуется длительный период консолидации, восстановления и отдыха, прежде чем они попытаются осуществить дальнейшие скоординированные наступательные действия в этом районе", - поясняют в ISW.

В Институте изучения войны предполагают, что в случае захвата Авдеевки, российские захватчики вряд ли смогут быстро продвинуться дальше. Потенциальный захват города в лучшем случае создаст условия для дальнейших ограниченных тактических преимуществ.

Бои за Авдеевку - последние новости

В 3-й отдельной штурмовой бригаде заявили, что российские оккупационные войска стянули в Авдеевку Донецкой области элитные войска.

Сейчас оккупанты проводят тактическое окружение города, чтобы создать условия, которые заставят Вооруженные Силы Украины оставить свои позиции, однако наши войска оказывают ожесточенное сопротивление врагу.

Воины 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко продолжают стоять в Авдеевцы, несмотря на беспрецедентные удары врага.

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