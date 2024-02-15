Ситуация в городе критическая.

3-я отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

"Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая", - говорится в сообщении бригады в Telegram.

Отмечается, что отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные россиянами районы Авдеевки. Силы противника на их отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.

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"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", - заявил командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий.

Также в бригаде сообщили, что за период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение.

"О точных потерях противника в личном составе и технике будет сообщено впоследствии после подтверждения необходимых данных. В то же время, объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства", - добавили в бригаде.

Бои за Авдеевку - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, в Авдеевку прибыло мощное подкрепление, часть подразделений 110-й отдельной механизированной бригады впервые за два года вывели на ротацию.

Отдельные СМИ и эксперты сообщали, что речь идет о 3-й штурмовой бригаде, одной из лучших в Украине.

Как писал Forbes, украинским командирам не стоит начинать серьезную контратаку в Авдеевке, иначе они могут привести 3-ю штурмовую бригаду к катастрофе: "Украине нужна 3-я бригада. Она не может позволить себе тратить ее на борьбу за половину разрушенного города".

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