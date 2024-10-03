Ранее в украинских спецслужбах сообщали об атаке на склады, где россияне хранили КАБы.

Ночью 3 октября был атакован российский аэродром "Борисоглебск". Там оккупанты хранят КАБы, которыми терроризируют украинские города.

Русская служба "Радио Свобода" опубликовала свежие спутниковые снимки авиабазы. На кадрах видны следы новых пожаров вблизи взлетно-посадочной полосы. Однако здания выглядят неповрежденными, отмечает издание.

Ранее в украинских спецслужбах сообщали об атаке на склады, где россияне хранили КАБы. Также была информация об атаке на стоянки российских самолетов Су-35 и Су-34, а также места хранения авиационного топлива.

"Власти Воронежской области и Минобороны РФ сообщали только о перехваченных беспилотниках и повреждениях жилых домов", – говорится в сообщении.

Удар по аэродрому "Борисоглебск"

В ночь на 3 октября 2024 года в Воронежской области РФ раздавались мощные взрывы. Под ударом оказался аэродром "Борисоглебск". Там дроны ВСУ атаковали склады с КАБами и стоянки СУ-35 и СУ-34, сообщили источники УНИАН в Службе безопасности Украины.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что Силам обороны удалось пробиться сквозь эшелонированную систему ПВО РФ. По его словам, оккупанты еще долго будут гадать, как это произошло.

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