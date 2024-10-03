По словам главы Украинского центра безопасности, нужно полностью разрушить летную инфраструктуру противника на глубине в 500 км.

Силам обороны Украины удалось поразить российский военный аэродром "Борисоглебск" - глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отмечает, что ВСУ удалось пробиться через эшелонированную ПВО РФ.

Также он рассказал, что Украине обязательно необходимо уничтожать именно такие объекты, чтобы уменьшить потенциал врага.

Как заявил специалист Radio NV, "гоняться" за каждой авиабомбой ВСУ не может, потому что нет таких ресурсов, а сбивание каждого самолета - сложная операция, которая планируется в лучшем случае неделями, а иногда и месяцами. Поэтому, как отметил специалист, в приоритете - поражать такие цели, как вороненские аэродромы.

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Он добавил, что они были в списке приоритетных целей, которые несколько месяцев назад были показаны американским партнерам, чтобы согласовать, куда "мы будем применять их оружие".

"Очевидно, что в надежде что этот визит президента там что-то изменит и, к сожалению этого не произошло. Но факт, что все абсолютно аэродромы в 300-километровой полосе, даже в 500-километровой вглубь территории России учтены, и стоят для нас как приоритетные", - сказал Кузан.

Он добавил, что Силы обороны Украины ищут пути подступа к таким объектам, чтобы уменьшить по крайней мере их летные способности, и количество обстрелов планирующими авиабомбами. Для этого, по словам главы центра, Украине в обязательном порядке нужно не просто поражать, а полностью разрушить летную инфраструктуру противника на глубине в 500 км. Кузан отметил:

"До сих пор именно этот аэродром считался очень защищенным, потому что здесь действительно находилась их передовая авиация - Су-34, Су-35. То есть это достаточно новые самолеты, они были модернизированы и такие, что системно осуществляли авиавылеты, закидали наши позиции и наши города этими авиабомбами. Этот аэродром считался защищенным достаточно хорошо системами противовоздушной обороны".

Он отметил, что СБУ удалось найти "ключик" и пробиться через эшелонированную систему ПВО, и россияне будут еще долго разбирать, как так вообще произошло.

"Почему они имея гораздо лучшие средства, не могут пробиться, и имея при этом еще и баллистические ракеты. И как так случилось, что украинскими дронами все же удалось... Итак, действительно было попадание сразу в нескольких местах, потому что аэродром - это конечно большая летная инфраструктура, где хранятся и запасы топлива. По предварительной информации, такой резервуар с горючим был поражен", - сказал Кузан.

Он добавил, что на таких стратегических военных локациях, как правило, есть запасы вооружения, авиабомб, топлива и тому подобное. Не исключено, что поражены самолеты, которые там находились и, возможно, не были своевременно подняты в воздух. По его мнению, эта атака стала для россиян неожиданностью.

"А для нас это демонстрация эффективности наших спецслужб, которые способны проводить такие сложные операции и пробиваться к таким, казалось бы, наиболее защищенным объектам. Потому что именно аэродромы, то есть даже не нефтяные заводы, не их объекты промышленности, даже не энергетические объекты, а именно аэродромы являются наиболее защищенными объектами РФ", - отметил Кузан.

Атака аэродрома Борисоглебск - детали

В ночь на 3 октября украинские беспилотники атаковали военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области России. По данным источника в Службе безопасности Украины, дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Оттуда враг активно бомбит КАБами украинские территории.

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