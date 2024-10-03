По его данным, на объекте находились комплексы со средствами поражения.

Российский аэродром Борисоглебск, что в Воронежской области, может возобновить работу через несколько дней, но уничтоженные на нем боеприпасы уже не прилетят по Украине.

Об этом в эфире Общественного отметил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина", авиатор Геннадий Хазан. Он добавил, что опубликованные в сети кадры демонстрируют попадание по определенным объектам на российском аэродроме:

"Это места хранения различных элементов, которые они используют для поражения, в том числе и КАБов... Некоторое время этот аэродром работать не сможет, то есть с него полеты хотя бы сутки-двое-трое не будут выполняться. А вот то, что уничтожено, не прилетит нашим военным на головы и в дома украинцев", - сказал Хазан.

Он подчеркнул, что полностью уничтожить аэродром чрезвычайно трудно, обычно его можно повредить и вывести из строя на часы или дни. А вот попадание в склады с боекомплектом приводит к взрывам, пожарам и поражению обломками всего, что находится рядом.

Эксперт отметил, что этот объект используется россиянами как учебный аэродром Борисоглебского училища. Также на нем находились собранные комплексы со средствами поражения, которые ждали момента, когда будут подвешены под самолеты. "Но теперь оно все превратилось в сгоревший хлам", - добавил он.

Хазан считает, что атака украинских беспилотников по этому аэродрому может уменьшить количество авиаударов оккупантов, но подчеркивает, что "мы должны поражать хотя бы по одному аэродрому в ночь, чтобы было существенное влияние".

"Количество (ударов) может немножко уменьшиться. Но если они примут решение использовать самолеты с других аэродромов, до которых 300 км в одну сторону надо долетать, то мы можем этого не почувствовать. Но расходы у них будут больше", - предполагает эксперт.

Он также рассказал, что даст Украине уничтожение российской РЛС "Небо-М", которых в РФ всего около десятка. "Радиолокационная станция - это серьезное оружие, которое позволяет видеть воздушные цели, сверхмалые в том числе, в трехмерном пространстве. Уничтожение такого объекта означает, что у россиян на один комплект стало меньше. А их всего то ли 10, то ли 11. Значит в этом месте будет "дырка", - подчеркнул Хазан.

Эксперт напомнил, что наши военные имеют возможность благодаря "дырам" в системе противовоздушной обороны РФ атаковать врага с помощью БПЛА, и уже делают это:

"Уничтожение такой серьезной радиолокационной станции - это дополнительный нам плюс. За один или два дня ее не заменят. Надо с какого-то другого направления стягивать это оборудование, чтобы поставить на направление, которое россияне хотят прикрыть. Поэтому каждое уничтожение такой единицы - это огромный плюс".

Потери России в войне

Напомним, этой ночью в Воронежской области раздавались громкие взрывы. По данным источников УНИАН, под атакой украинских дронов оказался аэродром Борисоглебск, где оккупанты хранили склады с КАБами и авиационное топливо.

А ранее Вооруженные силы Украины успешно поразили ракетами ATACMS российскую радиолокационную станцию "Небо-М".

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