Целью стали энергетические и военные объекты противника.

В ночь на 29 сентября Россию атаковало большое количество дронов. В Минобороны РФ утверждают, что сбили 125 украинских БПЛА над Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Брянской и Курской областями, а также Краснодарским краем и Азовским морем.

Как пишет Astra, взрывы, в частности, прогремели в Ейске Краснодарского края неподалеку от военного городка. Там также находится аэродром ВМФ РФ "Балтимор", где базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ.

Российские военные Telegram-каналы заявляли об атаке в направлении энергетических и военных объектов в Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской и Саратовской областях, а также Кубани и Ставрополье.

Во многих населенных пунктах вспыхнули пожары. По данным СМИ, в Котлубане "прилетело" в крупный арсенал. В Волгодонске взрывы прогремели возле АЭС. Сбитый обломок попал в многоэтажку в Воронеже, также в этом регионе вспыхнул лес.

Атаки дронов по территории РФ

В зоне досягаемости средств поражения Сил обороны Украины находятся десятки российских складов с боеприпасами, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Как известно, 18 сентября Силы обороны Украины ударили по огромному складу с боеприпасами в Торопце Тверской области Р, где хранилось более 30 тысяч тонн боеприпасов.

21 сентября украинские бойцы ударили по российскому арсеналу "Тихорецк" в Краснодарском крае и по 23-му арсеналу в Тверской области - там хранили тактические ракеты и управляемые авиабомбы.

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