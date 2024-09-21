В Краснодарском крае России из-за взрывов начали эвакуировать жителей одного из поселков.

В РФ пожаловались, что в ночь на субботу, 21 сентября, Тихорецкий район Краснодарского края атаковали дроны. С двумя беспилотниками вражеские средства якобы "разобрались", но из-за "падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы".

Начались взрывы, жителей поселка, который находятся рядом, временно эвакуируют в ближайшие населенные пункты, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По сведениям Telegram-канала ASTRA, местные жители сообщили об атаке на склад с боеприпасами.

Журналисты также узнали, что дроны в поселке Октябрьский Тверской области атаковали 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ. Губернатор Тверской области Игорь Руденя утверждал, что на юго-западе региона якобы сбиты дроны. "Специалисты экстренных служб работают на месте совместно с представителями администрации территории", - подчеркнул он.

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Позже в российском Минобороны утверждали, что "перехватили" 101 украинский дрон самолетного типа. "53 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 - над территорией Краснодарского края, 5 - над территорией Калужской области, по 3 БПЛА над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному БПЛА над территориями Смоленской, Курской областей", - похвастались враги.

Во вражеском министерстве заявили, что также "разобрались" с одним беспилотником, который был над Крымом и 16 беспилотниками, летавшими над акваторией Азовского моря.

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После того, как россияне вторглись на украинскую территорию, в РФ уже не раз жаловались на атаку беспилотниками на разные военные объекты. В частности, были нанесены удары по складах боеприпасов.

УНИАН узнал 18 сентября, что наши дроны в городе Торопец Тверской области ликвидировали крупный склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, на котором, в частности, могли находиться баллистические ракеты.

Военный эксперт Михаил Жирохов полагает, что большая часть вражеских боеприпасов могла избежать повреждения, поскольку, скорее всего, находилась в подземных хранилищах.

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