Сейчас украинские бойцы отрабатывают цели с максимальной наполненностью, отметил обозреватель.

В зоне досягаемости средств поражения Сил обороны Украины находится десятки российских складов с боеприпасами, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"С учетом дальности поражения наших дронов-камикадзе 2 500 километров в этой зоне находится 42 склада. Но не все они заполнены на 100% и даже на 50%, а некоторые и вовсе – опустошены", - заявил эксперт.

По его словам, в ближней зоне досягаемости в РФ размещены пять самых наполненных складов.

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"В настоящее время СОУ отрабатывают цели с максимальной наполненностью, далее будет отработка по остальным, несколько иной категории", - уверен Коваленко.

Удары по российским складам с боеприпасами

Напомним, 18 сентября Силы обороны Украины ударили по огромному складу с боеприпасами в Торопце Тверской области РФ. В британской разведке заявили, что там хранилось более 30 тысяч тонн боеприпасов. и что эта атака будет иметь негативное влияние на наземные операции РФ, в частности, в Курской области.

21 сентября украинские бойцы ударили по по российскому арсеналу "Тихорецк" в Краснодарском крае и по 23-му арсеналу в Тверской области. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, на втором складе хранились тактические ракеты и управляемые авиабомбы.

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