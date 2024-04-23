Россия пытается использовать свое превосходство в вооружении, пока не поступила помощь США.

Украинские солдаты на передовой говорят, что окончательное одобрение в Конгрессе США пакета военной помощи стоимостью 60 миллиардов долларов станет огромным подъемом морального духа. Россия неустанно давит и стремится усилить свой прогресс.

Как говорится в материале CNN, законопроект о помощи Украине передадут Сенату сегодня. Если его примет верхняя палата Конгресса, президент Джо Байден подпишет документ немедленно.

Украина ждет, а Россия давит

Список желаний Украины не секрет. В приоритете артиллерийские снаряды и системы ПВО. В течение нескольких месяцев украинские солдаты на передовой говорили о том, что российские войска их значительно превосходят вооружением. Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что соотношение 10 к одному в пользу России.

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"Чтобы победить, нам нужны боеприпасы... наша артиллерия голодает", - сказал командир артиллерийской разведки 110-й механизированной бригады с позывным "Терен".

Военный знает, о чем говорит, поскольку два года защищал город Авдеевка, прежде чем он пал в феврале. С тех пор московские войска достигли значительного успеха, продвигаясь дальше на запад.

Украинская мониторинговая группа DeepState отследила серию российских наступлений за последнюю неделю вдоль железнодорожного пути к центру большого села под названием Очеретино.

Хотя само Очеретино не имеет стратегического значения, оно расположено на хребте, что делает его желанной военной целью. Офицер из Восточного командования Украины анонимно сказал, если российским войскам удастся захватить и удержать село, это могло бы открыть жизненно важные украинские материально-технические пути - Константиновка, Покровск и Великая Новоселка.

Новая военная помощь США за несколько дней до получения зеленого света, но вопрос заключается в том, как быстро жизненно важные боеприпасы, в частности 155-мм гаубичные снаряды, смогут добраться до линии фронта, чтобы остановить продвижение России.

Представитель Пентагона Патрик Райдер, выступая на прошлой неделе перед голосованием в Палате представителей, заявил, что Министерство обороны США "готово быстро отреагировать", как только будет отдан любой приказ.

"Как вы знаете, у нас есть очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перемещать материальные средства. Как мы делали в прошлом, мы можем двигаться в течение нескольких дней", - сказал он.

Это сообщение повторил Марк Уорнер, председатель Комитета по разведке Сената. Он надеется, что материальные средства будут "в пути к концу недели".

Хотя американские официальные лица не скажут об этом открыто, источник в США, знакомый с предоставлением Украине военной помощи, сообщил, что большая ее часть уже размещена на складах в Германии и Польше, что, очевидно, сократило бы время, необходимое для поставки его в Украину. Источник также сообщил, что артиллерийские снаряды прибудут в Украину первыми.

Чиновники в Киеве постараются как можно быстрее доставить их туда, где они нужны. Но это все равно будет значительной материально-технической проблемой, учитывая огромное количество материальных средств. Иными словами, упомянутое преимущество в соотношении 10:1, которым сейчас пользуется Россия, не будет уничтожено в одночасье.

Преимущество очевидно

Институт изучения войны (ISW) предупреждает, что в ближайшие недели Украина, вероятно, продолжит сталкиваться с нехваткой артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны и соответствующими ограничениями, которые эта нехватка накладывает на способность Украины проводить эффективные оборонительные операции.

ISW предполагает, что Россия может попытаться атаковать транспортные сети, такие как железные дороги, чтобы затруднить распространение военной помощи и попытаться ускорить темпы штурмов вдоль линии фронта до того, как прибудет помощь США.

Одним из мест, которое могло бы стать центром усиленного российского наступления, мог бы быть город Часов Яр. Многочисленные отчеты украинских солдат описывают тяжелые бои в ряде сел между Часовым Яром и Бахмутом. Главнокомандующий армии Украины Александр Сырский заявил, что Кремль приказал захватить город до 9 мая.

Часов Яр обстреливают с воздуха огромными управляемыми авиабомбами. Аналитик Роб Ли опубликовал серию видео, на которых видно, как российские самолеты Су-25 беспрепятственно летают в небе над городом, что он называет "очевидным признаком нехватки боеприпасов ПВО".

Украина ожидает, что США предоставят ряд ракетных систем "земля-воздух" для противодействия этой угрозе, в дополнение к большему количеству перехватчиков для системы противовоздушной обороны Patriot.

"Фронтовая противовоздушная оборона нужна нам так же, как защита наших городов и сел", - сказал Зеленский.

Наконец, кроме своих непосредственных потребностей в оружии, Украина также, вероятно, получит армейские тактические ракетные системы большой дальности ATACMS в начальном транше поставок оружия. Уорнер считает, что они будут частью первой партии.

США уже предоставили Украине меньшие версии ATACMS, но украинские чиновники не скрывали своего желания получить новую версию. Имея радиус действия около 300 километров, эти ракеты дадут Киеву возможность усилить атаки на российские аэродромы, склады топлива и места хранения оружия.

Если европейские союзники Украины считают, что теперь у них может быть немного передышки перед новыми пакетами помощи, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба четко дал понять, что считает шаги США толчком для всех союзников.

"Мы можем предотвратить худшие сценарии, если будем действовать вместе и без страха. Теперь, когда вы все здесь за столом, пришло время действовать, а не дискутировать", - сказал он на онлайн-встрече министров иностранных дел и обороны ЕС в понедельник, призывая страны, которые имеют системы ПВО Patriot и европейского производства SAMP/T, передать их Украине вместе с артиллерией и боеприпасами.

Помощь США

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержала предоставление военной помощи союзникам.

Еще до голосования в Пентагоне сказали, что готовятся оперативно отправить пакет вооружений для Украины в случае его поддержки Сенатом и президентом.

По данным СМИ, Белый дом готовится отправить Украине больший, чем обычно, пакет военной помощи. В него войдет артиллерия, средства противовоздушной обороны и бронетехника.

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