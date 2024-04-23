Кое-что может быть за несколько дней, кое-что - за недели.

Члены палаты представителей США демократ Билл Китинг и республиканец Томас Кейн, которые приехали с визитом в Киев, заявили, что передача новой военной помощи Украине состоится "быстрее, чем считается".

Как сообщает "Эспрессо", делегация американских конгрессменов встретилась с военными 82-й воздушно-десантной дивизии. По словам защитников, они не просто ждали американской помощи, а были подготовлены.

"Оружие будет доставлено сюда быстрее, чем я думаю, любые войска могли бы мобилизоваться, чтобы доставить его сюда. Кое-что может быть за несколько дней, кое-что - за недели. Мы не знаем расписания, а даже если бы знали - мы бы вам не сказали, потому что это может повлиять на стратегию в войне. Но факт в том, что люди должны быть уверены, что делается все возможное с точки зрения быстрого получения их сюда", - подчеркнул Китинг.

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В то же время Кейн добавил, что "определенные люди" знают, что разрешено в новом законопроекте помощи Украине. Речь идет, в частности, о том, что впервые поступят ракеты ATACMS дальности 300 километров, ряд других артиллерийских систем и другие виды специфического оружия.

"Есть люди, как в этой стране, так и в США, которые знают, что будет входить в пакеты. У нас есть гарантии как в Соединенных Штатах, так и в этой стране, что люди смогут очень-очень быстро использовать материалы, которые прислали", - подытожил он.

Помощь США

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержала предоставление военной помощи союзникам.

Еще до голосования в Пентагоне сказали, что готовятся оперативно отправить пакет вооружений для Украины в случае его поддержки Сенатом и президентом.

По данным СМИ, Белый дом готовится отправить Украине больший, чем обычно, пакет военной помощи. В него войдет артиллерия, средства противовоздушной обороны и бронетехника.

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