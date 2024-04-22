Штаты могут отправить бронетехнику и ракеты.

Администрация президента США Джо Байдена готовится отправить Украине более крупный, чем обычно, пакет военной помощи. В него войдет артиллерия, средства противовоздушной обороны и бронетехника.

Об этом пишет Politico со ссылкой на американских чиновников. Пентагон хочет, чтобы помощь можно было отправить сразу после того, как президент подпишет соответствующий законопроект. Сенат может принять его уже в этот вторник.

Так, новый пакет может превзойти последнюю американскую помощь на сумму 300 миллионов долларов, полученную Украиной ранее. По данным разных источников, в него войдут бронированные машины, боевые машины Bradley, старые "Хаммеры" и бронетранспортеры M113, а также ракеты.

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"Администрация готовит большой пакет, чтобы помочь удовлетворить потребности Украины на поле боя", - сказал один из чиновников.

Палата представителей одобрила военную помощь Украине

20 апреля Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержала оказание военной помощи союзникам. Всего "за" проголосовали 311 ее представителей.

Еще до голосования в Министерстве обороны США сказали, что готовятся оперативно отправить пакет вооружений для Украины в случае его поддержки Сенатом и президентом.

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