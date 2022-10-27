Заявления о подготовке Украины к применению "грязной бомбы" это лишь подтверждают.

Россия исчерпала себя даже на идейном уровне. "Дичь", которую она придумывает на тему применения Украиной "грязной бомбы", это подтверждает.

Таким мнением поделился советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Его собеседник, российский оппозиционер Марк Фейгин зачитал одно из утверждений России на тему "грязной бомбы".

На это Арестович заявил: "Дичь даже на идейном уровне. Представляешь, собираются люди, конструируют это все. Люди, которые считали себя самыми умными. Люди, которые считали нас свинопасами. Люди, которые считали Запад безвольным. Что они все там победят в своих "Валдайских клубах", специальные специалисты все порешают. Пелевин все придумает вместе с Сурковым. В тайных лабораториях ГРУ они рефлексивное управление нам устроят. Ну и что мы видим на излете? Это уровень, давай скажем деликатно — полной идейной исчерпанности", — заявил Арестович.

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Далее советник Офиса президента сказал, что оккупанты служат сатане. А он может только "выдавать одно за другое", но у дьявола все плохо с креативом.

Российский фейк о "грязной бомбе": что известно

Министр обороны России Сергей Шойгу 23 октября начал звонить своим коллегам из Турции, Франции и Британии. Он рассказывал, как Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал эти обвинения России абсурдными. А США, Франция и Великобритании выпустили совместное заявление, в котором отвергли фейк РФ.

После этого враг пытался подтвердить свою ложь. Российские пропагандисты опубликовали фото якобы в качестве свидетельств подготовки "грязной бомбы". Но анализ доказал, что они либо взяты из интернета, либо вырваны из контекста.

По словам представителя Британии в ООН, у РФ нет доказательств создания "грязной бомбы" и подготовки к ее применению.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что новый российский фейк — это часть следующего этапа дезинформации.

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