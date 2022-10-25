Применение оружия массового поражения полностью изменило бы характер этой войны.

Россия продолжает распространять фейки о намерениях Украины применить так называемую "грязную бомбу". Звучат предположения, что Кремль и сам готовится к использованию этого оружия. В то же время специалисты говорят, что это не имеет смысла ни для Киева, ни для Москвы.

Об этом заявили эксперты, опрошенные изданиями Reuters и DW.

Какой вред может нанести "грязная бомба"

Специалисты говорят, что разрушительный эффект "грязной бомбы" не больше, чем у обычной бомбы, сброшенной с самолета, или ракеты. Но наличие радиоактивных частиц все меняет и превращает ее в оружие, которое способно сделать непригодными для жизни целые города.

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"Грязная бомба" - это, по сути, обычная боеголовка или снаряд, начиненный радиоактивными веществами либо промышленными или медицинскими отходами с низким уровнем радиации: цезием, иридием или, скажем, плутонием. Во время детонации этого вида оружия не происходит ядерного взрыва с цепной реакцией, как это было бы во время взрыва атомной бомбы", – объясняет полковник Бундесвера в отставке и военный эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" Вольфганг Рихтер.

Эксперты по безопасности не рассматривают "грязную бомбу" как вид тактического оружия. Их беспокойство такие снаряды вызывают прежде всего из-за того, что они могут быть формой террористического оружия, которое будет использоваться в городах для создания хаоса среди гражданского населения.

Влияние таких бомб на здоровье людей в случае атаки считают маловероятным, поскольку большинство населения, вероятно, будет спасено раньше, чем получит смертельную дозу радиации. Впрочем экономические потери могут быть огромными – это затраты на эвакуацию городских районов или целых городов, находиться в которых может быть опасно на протяжении десятилетий.

Говоря о масштабах последствий применения таких снарядов физик Генри Келли, бывший президент Федерации ученых США, отмечал, что кусок радиоактивного кобальта, если его взорвать бомбой в Нью-Йорке, может загрязнить территорию площадью в 1000 квадратных километров и потенциально сделать остров Манхэттен непригодным для жизни.

Почему применение "грязной бомбы" не является выгодным для России

Украинские власти и страны-союзники Украины заявляют, что обвинения РФ относительно возможности использования этого оружия не соответствуют действительности, а сама идея о том, что Киев намерен отравить собственную территорию, является абсурдной. Они говорят, что Москва могла выдвигать такие обвинения, чтобы оправдать собственную эскалацию.

В то же время Рихтер отмечает, что и для самой России использование "грязной бомбы" не имеет смысла.

"Использование "грязной бомбы", на мой взгляд, не только безответственное, но и абсурдное – ведь в зависимости от того, где она будет взорвана, от взрыва могут пострадать собственные войска [РФ] или население, которое было объявлено "своим" после аннексии", – акцентирует немецкий военный эксперт.

По его мнению, если бы Кремль хотел изменить характер войны в Украине, применив оружие массового поражения, не происходило бы мобилизации в России.

"Применение оружия массового поражения полностью изменило бы характер этой войны и противоречило бы целям объявленной в РФ частичной мобилизации. Сейчас Россия рассчитывает на эскалацию военных действий, привлекая для этого больше сил - и первые резервисты уже на фронте", – говорит он.

Израильский военный эксперт Игаль Левин убежден, что цель России – запугивание. Что, однако, не означает, что на это не стоит реагировать.

"Россия специально разгоняет этот информационный шум - не в последнюю очередь для того, чтобы напугать и озадачить западных союзников Украины. На такие громкие "вбросы", какими бы абсурдными они ни были, должна реагировать не только украинская власть, но и весь остальной мир", – говорит Левин.

Что говорит Россия о "грязной бомбе"?

Россияне распространяют фейковые заявления о намерениях Украины применить "грязную бомбу". Такое заявление, в частности. прозвучало 23 октября во время разговора главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с его турецким коллегой.

Украина и страны-партнеры заявляли об абсурдности этих обвинений. Генеральный секретарь НАТО ЕСН Столтенберг подчеркивал, что идея использования Украиной "грязной бомбы" на собственной территории, за которую Киев упорно борется, абсурдна.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что эта ложь России "настолько же абсурдна, насколько опасна". В украинской разведке не исключают, что Россия использует эти обвинения для дальнейшей эскалации.

В ГУР МО также акцентируют, что эти фейки не повлияют ни на темпы контрнаступления ВСУ, ни ни уровень поддержки Украины западными партнерами.

США уже предупредили Россию о последствиях в случае использования ядерного оружия или "грязной бомбы" против Украины.

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