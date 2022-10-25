Кариуки назвал заседание Совбеза ООН, которое провели по запросу России, "тратой времени".

Заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки заявил, что во время заседания Совбеза ООН его участники "не увидели и не услышали никаких новых доказательств", которые бы подтверждали "явно лживые обвинения России" о создании "грязной бомбы" в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

"Это чисто российская дезинформация, которую мы видели много раз раньше, и она должна прекратиться", – подчеркнул Кариуки.

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Он также назвал заседание Совбеза ООН 25 октября, которое провели по запросу России, "тратой времени".

Во время заседания Совбез ООН рассматривал обвинения России в адрес Украины относительно создания "грязной бомбы". Россия утверждала, что Киев поручил двум ядерным учреждениям создать "грязную бомбу", однако не предоставила никаких доказательств в подтверждение таких слов.

"Мы вполне довольны заседанием, потому что мы повысили уровень осведомленности. Я не против того, что люди будут говорить, что Россия кричит "Волк!", если этого не произойдет, потому что это ужасная, ужасная катастрофа, которая потенциально грозит всей Земле", – сказал журналистам заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский.

В то же время на вопрос о том, какие доказательства в подтверждение своих обвинений есть у России, Полянский заявил, что это разведывательная информация, которая была предоставлена западным коллегам с "необходимым уровнем допуска".

Фейк РФ об изготовлении "грязной бомбы" в Украине

23 октября Россия начала распространять фейк о том, что в Украине якобы готовятся к применению "грязной бомбы".

В американском Институте изучения войны заявили, что Кремль активизировал информационную операцию по обвинению в подготовке обстрела с использованием "грязной бомбы" под "чужим флагом".

В то же время официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что Россия столкнется с последствиями в случае использования ядерного оружия или "грязной бомбы" против Украины. Он добавил, что применение Россией "грязной бомбы" стало бы еще одним примером жестокости диктатора Путина.

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