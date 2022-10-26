Алексей Резников опроверг все обвинения Москвы.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал заявления России о применении Украиной "грязной бомбы". Он отметил, что это часть нового этапа кампании по дезинформации.

Об этом глава Минобороны Украины рассказал в интервью Fox News.

"Они пытаются таким образом заблокировать предоставление пакетов любой помощи Украине. Они также стремятся создать очередной повод для использования уже с их стороны какой-либо ядерной угрозы", - заявил Резников.

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Фейк о "грязной бомбе" - что известно

23 октября в разговоре главы Минобороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой прозвучала информация о том, что Украина якобы намерена применить "грязную бомбу". При этом представители западных стран заявили об абсурдност подобных заявлений, в часности генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что идея использования "грязной бомбы" на украинской территории, за которую борется ВСУ, абсурдна.

В свою очередь в украинской разведке не исключают, что в Кремле могут использовать эти обвинения для эскалации. При этом разведчики уверены, что эти фейки не повлияют на контрнаступление ВСУ или на поддержку Украины.

Кроме того, США предупредили Россию о последствиях, если Кремль применит ядерное оружие или "грязную бомбу" против Украины.

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