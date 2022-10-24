Некоторые из использованных изображений являются фейковыми или вырванными из контекста.

Журналисты проанализировали фотографии, которое использовало Минобороны РФ для презентации об угрозе применения "грязной бомбы" Украиной.

В анализе Sky News отмечается, что Россия использовала поддельные фотографии, чтобы приукрасить свои заявления.

"Некоторые из использованных изображений являются фейковыми или вырванными из контекста", – говорится в анализе.

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В частности, МО РФ заявляет, что Украина создает грязную бомбу. Это утверждение иллюстрирует фотография, которая гуляет по сети по меньшей мере с 2016 года.

Также МО РФ заявляет, что провокация вокруг "грязной бомбы" была задумана Украиной, чтобы вызвать панику и увеличить поток беженцев по Европе. При этом иллюстрирует рассказ фотографией, сделанной во время атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Помимо этого утверждается, что Запад использует ложную информацию, чтобы спровоцировать Россию и оправдать военные действия. Якобы так уже происходило в Сирии. Утверждение иллюстрирует кадр из фильма "Человек революции", направленного против волонтерский организации "Белые каски". РФ утверждает, что волонтеры организации снимали фейковые видео о нападении на мирных жителей Сирии.

Фейки России о "грязной бомбе": что известно

В течение последней дней россияне распространяют фейковые заявления о том, что Украина якобы готовится к применению "грязной бомбы" – радиологического оружия, которое сочетает в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой.

В частности, 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил об этом в разговоре с турецким коллегой.

Власти Украины и партнеры заявляли об абсурдности этих заявлений. В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что "ложь России о якобы планах Украины применить "грязную бомбу" настолько же абсурдна, насколько опасна".

Министр обороны Британии Бен Уоллес также опроверг информацию россиян о якобы совместном с Украиной изготовлении "грязной бомбы". Он предупредил, что эти утверждения могут быть использованы для еще большей эскалации.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "абсурдно говорить о том, что Украина использует грязную бомбу на собственной территории, за освобождение которой Киев так рьяно борется". Он также подчеркнул, что Россия не должна использовать лживые заявления как повод для эскалации войны в Украине.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявлял, что Россия будет пытаться использовать сообщения о том, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" для дальнейшей эскалации войны, но они не повлияют на темпы украинской наступательной операции или поддержку союзников.

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