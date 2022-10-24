Западные страны отбросили ложные обвинения России о подготовке Украины к применению "грязной бомбы" на своей территории.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция выступили с совместной позицией по поводу заявлений России о подготовке Украины к применению "грязной бомбы" на своей территории. Такие обвинения названы "прозрачно лживыми". Государства подчеркнули свою готовность помогать нашей стране столько, сколько потребуется.

Совместное сообщение министров иностранных дел США, Британии и Франции было опубликовано на официальном сайте Госдепартамента Штатов.

"Ранее сегодня министры обороны каждой из наших стран поговорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его просьбе. Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем прозрачно лживые утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории. Мир увидит любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации. Мы также отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России", — сказано в сообщении.

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Министры иностранных дел также выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Они заверили, что наша страна будет получать помощь для защиты от российской агрессии столько, сколько это понадобится.

Заявления России о "грязной бомбе": что известно

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 23 октября в разговоре со своими коллегами из Турции, Британии и Франции пытался обвинить Украину в подготовке теракта. Якобы наши власти собираются применить "грязную бомбу" — возможное радиологическое оружие, совмещающее в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой.

На заявление Шойгу отреагировали президент Украины Владимир Зеленский, МИД Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Последний призвал мир выполнить четвертый пункт Будапештского меморандума.

Западные страны тоже приняли во внимание российский фейк. В США и Британии сообщили, что отвергают попытки эскалации с помощью ложных обвинений Украины.

По мнению аналитиков из американского Института изучения войны (ISW), заявлениями о применении "грязной бомбы" Шойгу пытался остановить военную помощь нашей стране.

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