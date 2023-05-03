Его российские спецслужбы заметили из-за прокремлевских комментариев.

Студента одного из вузов Николаева арестовали за то, что он наводил вражеские удары по своему городу.

Как сообщает Служба безопасности Украины, в марте этого года российская спецслужба дистанционно привлекла его к негласному сотрудничеству.

По версии следствия, парень "сливал" оккупантам места базирования Сил обороны в Николаеве, а также локации местных объектов социальной инфраструктуры, в том числе городских учебных заведений и больниц. В СБУ отмечают, что спецслужбы России обратили на него внимание из-за прокремлевских комментариев, которые неоднократно публиковал на различных Телеграм-каналах. При этом студент не гнушался и деньгами - за каждую "метку" получал по 2 тыс. грн.

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В СБУ отмечают, что разведывательная информация нужна была врагу для подготовки массированных воздушных атак на украинский город. Коммуницировал предатель с российскими спецслужбами через анонимный чат в мессенджере.

Во время обыска по месту жительства вражеского информатора обнаружены мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Как сообщает Офис генерального прокурора, 20-летний студент является жителем города Николаева. Он подозревается в распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины, по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

Война в Украине - предатели и корректировщики

Как сообщал УНИАН 15 апреля, корректировщик, наводивший "Калибры" российских оккупантов на Николаев, получил 11 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Он также собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона, в первую очередь пытался выявить боевые позиции артиллерии и системы противовоздушной обороны ВСУ.

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