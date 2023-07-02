За минувшие сутки на этом участке фронта уничтожены 49 оккупантов и 15 единиц техники.

Сейчас ВСУ сосредоточены на контрбатарейной борьбе в районе Антоновского моста, рассказала в эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Накануне в Институте изучения войны указывали, что группа украинских военных якобы удерживает там позиции и нанесла значительные потери российским захватчикам.

Как подчеркнула Гуменюк, у Антоновского моста продолжается мощная боевая работа. "В частности, акцент на контрбатарейной борьбе. Особенности линии фронта в нашей зоне ответственности - она пролегает по реке Днепр. При этом ее русло несколько деформировано вследствие той катастрофы, которую создали рашисты, взорвав Каховскую плотину", - ответила она.

Гуменюк добавила, что за минувшие сутки на этом участке фронта уничтожены 49 оккупантов и 15 единиц техники.

Антоновский мост - что известно о ситуации на юге

Аналитики Института изучения войны ранее отмечали, ссылаясь на геолокационные данные, что в ходе контрнаступления ВСУ смогли продвинуться на левый берег Днепра в Херсонской области. В ответ ВС РФ якобы задействовали "Солнцепек".

Впрочем, оккупанты не смогли вытеснить ВСУ и якобы ударили по мосту "Калибром", последствия неизвестны. При этом, по словам рашистских "военкоров", безуспешные бои с якобы 70 украинскими военными Россия ведет уже несколько недель.

Захватчики жаловались, что из-за огня украинской артиллерии и дистанционно установленных мин россияне понесли значительные потери среди личного состава и бронетехники.

Стоит заметить, что и Украина в свое время била по Антоновскому мосту, потому что он был главным сообщением между правым и левым берегами Днепра, в результате чего враг в ноябре 2022 года был вынужден бежать с правобережья Херсонщины на паромных переправах и гражданских лодках под угрозой окружения и полного уничтожения украинской армией.

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