В то же время они возвращаются на заброшенные позиции в результате подрыва Каховской ГЭС.

В ночь на 23 июня российские оккупанты ударили в район Антоновского моста, чтобы отомстить за Чонгар.

Об этом сообщила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, захватчики возвращаются на левый берег Днепра, откуда отошли после подрыва Каховской ГЭС. Поэтому возросла интенсивность обстрелов.

Только за минувшие сутки россияне совершили 91 обстрел, в результате чего шесть человек получили ранения. Огневые точки захватчики обустроили в жилых домах.

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"В частности ударили в район Антоновского моста, там, где раньше не бомбили, больше тяготели к Бериславскому району. А сейчас такая себе месть за Чонгар", - добавила Гуменюк.

Поражение Чонгарского моста

22 июня Чонгарский мост внезапно "устал". Посреди дорожного полотна появилась сквозная воронка. Оккупанты заявили об атаке ВСУ. По их версии, работали ракеты Storm Shadow.

В ГУР в ответ на обвинения в атаке подчеркнули, что подобные атаки будут повторяться в будущем.

Зато Наталья Гуменюк заметила, что удар по Чонгарскому мосту больно ударит по логистике российских захватчиков и минимизирует возможности врага для пополнения запасов.

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