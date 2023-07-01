По Антоновскому мосту затем русские нанесли удар "Искандером", однако степень ущерба в настоящее время для аналитиков неясна.

Российские оккупанты не могут вытеснить уже закрепившиеся украинские войска из-под Антоновского моста на левом берегу Херсонской области, говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики ссылаются на "вой" рашистских "военкоров", утверждающие, что безуспешные бои с якобы 70 украинскими военными Россия ведет уже несколько недель.

Россияне жаловались, что из-за огня украинской артиллерии и дистанционно установленных мин русские понесли значительные потери среди личного состава и бронетехники.

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Напоминается, что после жалоб "военкоров" по пролету Антоновского моста русские нанесли удар "Искандером", однако степень ущерба в настоящее время для аналитиков неясна: некоторые "военкоры" утверждали, что в результате удара был поврежден пролет моста, достаточный для того, чтобы ВСУ не могли использовать его в качестве прикрытия, в то время как другие жаловались, что удар повредил мост лишь частично и что российская пехота возобновила попытки очистить украинские позиции в других местах в этом районе.

Контрнаступление ВСУ - ситуация на юге

Согласно оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), в ходе контрнаступления ВСУ смогли продвинуться на левый берег Днепра в Херсонской области.

Вместе с тем российские войска пытались отражать украинские атаки и задействовали "Солнцепек". Из всего этого Институт изучения войны сделал выводы, что ВСУ "проводили какие-то операции в этом районе".

До деоккупации Херсона украинские войска регулярно били по Антоновскому мосту, который соединял правый и левый берег области и был главным логистическим путем южной группировки врага.

В последние дни перед заходом ВСУ в Херсон российские захватчики уже перевозили личный состав и имущество украинцев через паромные переправы, которые, впрочем, украинская артиллерия "контролировала" огнем.

23 июня оккупанты нанесли удар по Антоновскому мосту. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк назвала это "местью" за нанесенный ранее удар ВСУ по Чонгарскому мосту.

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