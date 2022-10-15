В проекте принимают участие британские и канадские ученые.

В ближайшие два года над Киевом должны возвести специальный купол для защиты от дронов. Частично он уже существует.

Как отметил советник мэра Киева Юрий Зозуля в эфире телеканала FREEДОМ, это уникальная вещь, в разработке которой принимают участие ученые из разных стран НАТО.

"Весь мир пришел на помощь Украине и создает новейшую систему, которая не использовалась нигде ранее. Она будет тиражироваться не только городами Украины, но и, я так думаю, по всему миру. В проекте принимают участие и британские и канадские ученые. В принципе, приобщается почти весь научно-технический потенциал НАТО", — подчеркнул советник мэра Киева.

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По его словам, на создание полноценного купола понадобится около двух лет.

"Но хочу сказать, что фрагментарно этот купол уже работает в Киеве. Есть особо важные объекты, которые охраняются такими антидронными системами", – добавил Зозуля.

Он объяснил, что целью является создание системы, которая будет позволять фиксировать перемещение дронов и атаковать его заблаговременно.

"Искусственный интеллект для распознавания различных объектов перестраивается еще на новые вызовы. Это звук, который мы слышим издалека. ... Это глубокая эшелонированная защита. То есть, она начинается за сотни километров от города. Система обнаруживает по разным признакам дроны и цепочкой передает на различные ситуационные центры, которые фиксируют перемещение этого БПЛА. ... Соответственно, все системы смогут сориентироваться в азимут и атаковать этот дрон", – сказал советник мэра.

Иранские дроны-камикадзе на вооружении РФ –что известно

В середине августа стало известно, что РФ приобрела у иранской стороны тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по данным украинской разведки, в целом Россия заказала в Иране 2400 беспилотников.

Первый иранский дрон защитники Украины сбили 13 сентября в Харьковской области. А 23 сентября украинские зенитчики сбили ударный беспилотник Mohajer-6, Теперь этот беспилотный летательный аппарат используют ВСУ.

По информации СНБО, Вооруженные Силы Украины сбивают не менее 85% выпущенных Россией иранских беспилотников-камикадзе.

10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Помимо различных типов ракет, использовались и дроны-камикадзе. Враг направил дроны на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру, в Винницкой области ими атаковали теплоэлектростанцию.

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