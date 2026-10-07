Птица из Сибири впервые долетела до Волыни: почему она оказалась так далеко от дома (фото)

В прошлом эти пернатые долетали даже до стран Западной Европы.

В Киверцовском национальном природном парке "Цуманская пуща", расположенном на Волыни, впервые заметили кедровку (Nucifraga caryocatactes).

Как сообщают в нацпарке, птица может принадлежать к сибирской популяции, представители которой преодолевают тысячи километров. Отмечается, что эту птицу заметили сотрудники парка вблизи села Диброва в лесу.

Сначала птица кормилась на земле, а затем перелетела на дерево и начала перемещаться с ветки на ветку. Кедровка подпускала наблюдателей довольно близко, поэтому ее удалось сфотографировать.

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Специалисты объяснили, что эта встреча произошла на фоне массовой инвазии кедровок, которую сейчас наблюдают в разных регионах Украины. В данном случае "инвазия" не означает появление чужеродного или инвазивного вида. Речь идет о природном явлении, когда в отдельные годы большое количество птиц покидает пределы привычного ареала или значительно расширяет территорию своих перемещений.

"У кедровки такие массовые перемещения могут быть связаны, в частности, с неурожаем семян хвойных деревьев – основного кормового ресурса птиц", – объясняют исследователи.

Кедровка преимущественно является оседлым видом, однако северные и восточные популяции, в частности сибирский подвид N. c. macrorhynchos, способны совершать чрезвычайно дальние перемещения. Именно этот подвид известен массовыми перелетами из Сибири далеко на запад Европы.

Сибирская кедровка известна и в Украине как подвид, который залетает во время таких инвазий. Поэтому не исключено, что птица, которую заметили на Волыни, принадлежит именно к этой популяции и преодолела тысячи километров. Во время крупных инвазий сибирские кедровки долетали даже до Западной Европы.

"В прошлом во время крупных инвазий сибирские кедровки долетали даже до Западной Европы – зафиксированы перемещения на несколько тысяч километров", – говорится в сообщении.

Для "Цуманской пущи" эта находка стала важной, ведь кедровка пополнила список видов птиц, зафиксированных на территории парка.

Что известно о кедровке

Общая длина достигает 30–36 см, вес – 125–200 г. Имеет умеренную голову, Ранее УВНИАН сообщал, что длинный и тонкий клюв, вытянутый хвост. Окрас тёмно-коричнево-бурый с белыми пятнами, которых нет только на верхней стороне головы. На конце хвоста – светлая кайма.

Любит лесистые места, отдаёт предпочтение еловым и кедровым лесам. Ведёт оседлый образ жизни, совершая лишь местные перелёты. Ловко прыгает по ветвям хвойных деревьев, а также подвешивается к шишкам, питается, вися на них. Согласно открытым источникам, питается она в основном семенами сибирской сосны, ели и насекомыми, а также поедает различные ягоды, иногда мелких птиц и их яйца, земноводных и рептилий. При запасании корма кедровка собирает орехи в особый мешочек, расположенный под языком. В нём обнаруживали по 50, 100 и даже 120 кедровых орехов.

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