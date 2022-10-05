На юге Вооруженные Силы Украины взяли в строй вражеский беспилотник Mohajer-6, который сбили над Черным морем в конце сентября.
Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной государственной администрации Сергей Братчук.
"Его приземлили в Черное море... это тоже беспилотник иранского производства, который является больше разведчиком. Довольно большой аппарат. После небольшого ремонта он уже встал в строй ВСУ. Теперь этот Mohajer будет использоваться против врага. Будем заниматься разведкой вражеских позиций и вражеских объектов", - сказал он.
РФ использует против Украины иранские беспилотники - важные новости
Как сообщал УНИАН, 23 сентября впервые в Украине зенитчиками ВСУ сбит ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6, который предназначен для проведения разведки, наблюдения и огневого поражения.
В конце августа CNN со ссылкой на чиновников из администрации президента США Джо Байдена сообщило, что Россия теперь имеет в своем распоряжении иранские боеспособные беспилотники, которые, вероятно, используют в войне против Украины. Сообщалось, что россияне забрали с иранского аэродрома беспилотники и переправили их в РФ грузовыми самолетами в середине августа.
Как отмечалось, россияне начали учения в Иране по применению беспилотников в конце июля. В США считают, что россияне официально закупили и перевезли беспилотники типа Mohajer-6 и Shahed - Shahed-129 и Shahed-191.
Эти два типа беспилотных летательных аппаратов могут транспортировать высокоточные управляемые боеприпасы и могут применяться для наблюдения.
Иранские дроны-камикадзе атаковали Одесскую и Николаевскую область, а также город Белая Церковь на Киевщине.
Спикер начальника Одесской областной государственной администрации Сергей Братчук говорил, что вражеские беспилотники сложно поймать силам Противовоздушной обороны, поскольку они идут очень низко.