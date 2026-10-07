В Украине дорожает автогаз: какие цены на заправках 7 октября

Средние цены на бензин А-95 и дизельное топливо не изменились по сравнению с 6 октября.

По состоянию на утро 7 октября средняя цена сжиженного газа на АЗС составляла 44,81 гривни за литр. А-92 подорожал на 10 коп./л, поднявшись до 86,28 грн/л по сравнению с показателями 6 октября, пишет "НафтоРынок" со ссылкой на данные мониторинга цен на топливо на АЗС.

Отмечается, что OKKO и SOCAR 7 октября повысили цену на автогаз на 1 грн/л – до 46,90 грн/л. KLO подняла цену на 1,20 грн/л – до 46,60 грн/л, а UPG – на 50 коп./л - до 44,40 грн/л. Средняя цена LPG в выборке "НафтоРынка" выросла на 39 коп./л.

WOG, UKRNAFTA, "БРСМ-Нафта" и AMIC Energy в утреннем обзоре не изменили цены. В Киеве KLO также повысила цену на А-92 на 1 грн/л – до 85,50 грн/л.

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В Днепре "ВостокГаз" добавила 2 грн/л к ценам на А-95, А-92, дизельное топливо и LPG. "Нефтек", напротив, снизила цены на бензин и дизель на 2 грн/л. При этом средние цены на бензин А-95 и дизельное топливо не изменились по сравнению с уровнем 6 октября.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Стоимость топлива на украинских АЗС в сентябре заметно выросла для всех видов нефтепродуктов. В частности, по состоянию на 1 октября бензин А-95 стоил в среднем 89,09 грн/л, что на 8,96 грн превышало показатель начала прошлого месяца.

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отмечал, что после разблокирования Ормузского пролива цены на бензин и дизельное топливо в Украине могут опуститься ниже 60 грн за литр, а снижению цен будет способствовать увеличение добычи нефти в мире.

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