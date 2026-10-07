РФ уничтожила главный склад крупной автосети: с полок могут исчезнуть масла и аккумуляторы

Уничтожение складского хаба приведет к временным перебоям и потребует перестройки логистики всей сети.

Во время ночной атаки на Киев российские войска разрушили центральный склад сети "АТЛ Автосервис", через который проходили большие объемы масел и аккумуляторов. Об этом компания сообщила в Facebook.

"В результате массированного обстрела Киева полностью уничтожено наше основное складское помещение – центральный хаб, через который проходили основные объемы масел, аккумуляторов и автотоваров", – говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что погибших среди персонала нет.

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В настоящее время эксперты оценивают масштабы нанесенных разрушений. Отмечается, что "АТЛ Автосервис" заблаговременно диверсифицировала запасы и сформировала оперативный резерв в магазинах и сервисных центрах сети. Сообщается, что на данный момент все автомагазины и автосервисы полностью обеспечены необходимыми товарами. В то же время уничтожение складского хаба вызовет временные перебои и потребует перестройки логистики всей сети.

"Сейчас мы принимаем антикризисные решения. Однако уже очевидно, что в ближайшие дни оперативный ассортимент будет ограничен исключительно тем, что уже находится на полках наших подразделений", – отметили в АТЛ.

В компании добавили, что с мая команда "АТЛ Автосервис" работает в условиях постоянного кризиса, адаптируясь к новым вызовам. После потери центрального офиса сотрудники уже четвертый месяц вынуждены работать в новых для себя реалиях.

Несмотря на повреждения, автосервисы и автомаркеты АТЛ продолжают работать в штатном режиме. В компании подчеркивают, что сохраняют финансовую и операционную устойчивость.

По сообщениям мониторинговых каналов, в столице также произошло попадание вблизи складских объектов сети магазинов строительных инструментов и оборудования "Днепр-М". Именно попадание в складские помещения сети могло стать причиной масштабного пожара, который вспыхнул ночью

Россия атакует склады в Украине – последние новости

В последнее время Россия целенаправленно осуществляет массированные и регулярные ракетно-дроновые атаки на гражданские склады, логистические хабы и распределительные центры по всей Украине. Недавний российский удар по Гостомелю привел к повреждению склада компании "Вента ЛТД", который играл важную роль в обеспечении поставок фармацевтической продукции для Киевского региона.

Еще ранее производитель санитарно-гигиенической продукции "Снежная панда" сообщил, что в результате российского удара полностью уничтожен один из складов компании.

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